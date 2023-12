Eisenbahngeschichte Als 1973 dampfende Loks die Arbeit auf der Moselstrecke erledigten

Vor ziemlich genau 50 Jahren ist es soweit gewesen. Seit dem 7. Dezember 1973 war die Moselstrecke zwischen Trier und Koblenz elektrifiziert. In der Folge begann der schleichende Rückzug der Dampflokomotiven. Fünf Jahre zuvor war Joachim Stübben auf Klassenfahrt in Saarburg. Dabei sind Fotografien entstanden, die einen Eindruck von der Dampflokzeit an der Mosel geben. Und die er dem Trierischen Volksfreund zur Verfügung gestellt hat.