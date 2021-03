Corona : Elf Neuinfektionen in Trier und im Kreis und eine Inzidenz unter 25

Elf Neuinfektionen in Trier und im Kreis und eine Inzidenz unter 25

Trier Die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Trier liegt bei bei 23,3. 161 Nachweise einer Virus-Mutation hat es in Stadt und Kreis bislang gegeben.

(red) Am heutigen Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg elf weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet, fünf aus dem Landkreis und sechs aus der Stadt Trier. Bisher wurden dem Amt 161 Nachweise einer Virus-Mutation gemeldet, davon 146 Mal die sogenannte britische Viren-Mutation. Weitere 15 Fälle müssten noch genauer differenziert werden, heißt es.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in der Stadt Trier bei 23,3 sowie im Landkreis bei 35,5 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt laut Gesundheitsamt aktuell bei 336 – zwei weniger als am Dienstag. Diese verteilen sich wie folgt: 238 im Landkreis und 98 in der Stadt Trier. Zehn Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier werden aktuell stationär in drei Krankenhäusern versorgt.