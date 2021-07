Hochwasser : Elf Frauen suchen ein neues Zuhause für ihre überflutete Demenz-WG in Trier-Ehrang

Trier-Ehrang Elf Seniorinnen sind den Fluten in Trier-Ehrang nur knapp entkommen. Nun leben sie in beengten Verhältnissen in in der Tagespflege des Club Aktiv in Trier-Olewig. Mittelfristig bräuchten dringend ein anderes Quartier.