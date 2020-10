Karneval : Elf Vereine sagen Großveranstaltungen ab

Schweich/Trier Die 11 Mitgliedsvereine der Interessengemeinschaft Karneval an der Römischen Weinstraße haben bei ihrer jüngsten Vertreterversammlung einstimmig beschlossen, in der kommenden Session auf karnevalistische Großveranstaltungen zu verzichten.

Wenngleich man sich einig ist, dass Karneval und gute Laune nicht abgesagt werden können, so steht für die Interessengemeinschaft Karneval an der Römischen Weinstraße (IG) dennoch fest, dass traditionelle Fastnachtsumzüge und große Kappensitzungen aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Unwägbarkeiten in der bisherigen Form nicht stattfinden können. Ob und in welchem Rahmen kleinere Brauchtumsveranstaltungen unter Beachtung der jeweiligen Schutzmaßnahmen möglich sind, müsse von den Vereinen jeweils zeitnah vor Ort entschieden werden.