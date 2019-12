Städtepartnerschaft : Eine Triererin lebt im Alter ein neues Leben in Weimar

Weimar Ohne Heimweh am Sehnsuchtsort: Elisabeth Asshoff (75) ist 2008 in die Partnerstadt gezogen.

„Rübermachen“ steht laut Duden für „an einen Ort jenseits einer Grenze o. Ä. reisen, besonders früher aus der DDR in die Bundesrepublik überwechseln“. Elisabeth Asshof hat den umgekehrten Weg gewählt. Die 75-jährige gebürtige Triererin wohnt seit 2008 in Weimar: „Die Wende hat mein Leben gewendet. Ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt.“ Es war Anfang der 1950er Jahre, als die Bügelfrau der Familie und Arztpraxis Asshoff in der Dietrichstraße das Interesse weckte: „Frau Marquardt stammte aus Weimar, erzählte gerne von ihrer Heimatstadt und über Elisabeth von Thüringen, meiner Namenspatronin. Weimar wurde mein Sehnsuchtsort.“ Die Wende und die Städtepartnerschaft ermöglichten ihr, die Stadt zu besuchen, „die aufs Engste mit Cranach, Wieland, Goethe, Schiller, Bach, Herder und Liszt verbunden ist“. Nach der Pensionierung hielt die vormalige Leiterin des St.-Willibrord-Gymnasiums Bitburg nichts mehr in der Heimat: „Mein Mann war gestorben, und ich zog nach Weimar. Allein. Meine Freunde waren entsetzt.“