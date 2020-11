Infrastruktur : Viele Wünsche für Kinderspielplatz

Trier-Filsch Ortsvorsteher, Ortsbeirat und Eltern in Trier-Filsch sind sich einig: Die Anlage Im Freschfeld könnte sicherer und attraktiver gestaltet werden. Warum die Stadt dafür wenig Spielraum sieht.

Einige Eltern bezeichnen ihn zwar als „Schön“ und „durchaus gelungen“, der Teufel liegt jedoch bekanntlich im Detail. Joachim Gilles, Ortsvorsteher in dem stetig wachsenden Höhenstadtteil, schließt sich den Eltern an. Potenzial für Verbesserungen gäbe es allemal, um die Spielstätte für Drei- bis Zwölfjährige sowohl für die spielenden Kinder als auch die aufpassenden Mütter und Väter attraktiver zu gestalten.

Zulauf genießt der Spielplatz wie wohl kaum ein anderer in der Stadt. Der Grund: Fast ausnahmslos junge Familien wohnen ringsum im Baugebiet BU 13/14, die Kinderzahl ist dementsprechend hoch. Erster Punkt auf der Wunschliste von Eltern und Ortsteilchef: Schatten müsse auf irgendeine Weise her. Weder Baum noch Strauch vermögen dies derzeit zu leisten, denn die gepflanzten Gehölze sind dafür noch zu jung.

Magdalena Camardella erinnert sich an Tage mit Dauersonnenschein ohne einen Funken Schatten. Dann sei es sogar „unerträglich“, weiß Joachim Gilles aus eigener Kenntnis. Auch die Erwachsenen litten an solchen Tagen ohne schattiges Plätzchen.

„Die Ausstattung mit Sonnensegeln kommt generell auf den öffentlichen Spielplätzen in Trier nicht in Frage“, heißt es jedoch in einer Stellungnahme der AG Spielraum, die dem TV vorliegt. Vandalismus, Probleme bei Starkwetterereignissen und fehlendes Personal sprächen gegen ein Sonnensegel. Außerdem sei die öffentliche Hand nicht verpflichtet, für einen „vollumfänglichen Sonnenschutz“ bei den Nutzern zu sorgen, heißt es in der AG-Bewertung.