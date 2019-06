Literatur : Eltern lernen in Trier, wie sie richtig vorlesen

Trier Im Rahmen des Lesefestivals StadtLesen am kommenden Wochenende auf dem Domfreihof bietet das Trierer Projekt Knotenpunkte für Grundbildung einen Workshop an, bei dem Eltern Tipps erhalten, wie man Kindern richtig vorliest.

Im Anschluss an das interaktive Lesetheater „Cowboy Klaus und der fiese Fränk“ mit Michael Hain auf der Vorlesebühne am Samstag, 15. Juni, 14 bis 15 Uhr, ist dieser Workshop ab 15.30 Uhr im Lerntreff in der Stadtbibliothek Palais Walderdorff.

Anmeldung bis Donnerstag, 13. Juni, per E-Mail an knotenpunkte@trier.de oder per Telefon 0651/718-2441. Während die Eltern am Workshop teilnehmen, werden die Kinder im Mitmachangebot Lesen und Forschen betreut. Teilnehmer werden daher gebeten, bei der Anmeldung auch Name und Alter der Kinder anzugeben.