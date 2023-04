Verkürzte Betreuungszeiten wegen Personalmangel Eltern üben Kritik: „Kita-Träger konzentrieren sich aufs Problem, nicht auf die Lösung“

Im März war es wegen einer Welle von Erkältungs-, Corona- und Magen-Darm-Infekten und entsprechenden Krankschreibungen besonders schlimm. Immer noch gibt es allerdings an etlichen Kindertagesstätten in der Region keine regulären Öffnungszeiten. Bei der katholischen Kita gGmbH, die in Trier, in der Eifel, im Hunsrück und an der Mosel 151 Kindertagesstätten betreibt, sind die Betreuungszeiten weiterhin bei rund einem Drittel der Einrichtungen eingeschränkt oder verkürzt. Grund ist der Personalmangel. Etwa 150 Vollzeitstellen – was etwa 300 bis 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Teilzeit entspricht – könnten in ihren Einrichtungen nicht besetzt werden, hatte Kita-gGmbH-Geschäftsführerin Cordula Scheich im März gegenüber dem Trierischen Volksfreund erklärt. Eine Lösung des Problems sei nicht in Sicht.