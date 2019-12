Selbsthilfe : Elternkreis trifft sich in Trier

Trier Der Elternkreis für Eltern erwachsener autistischer Kinder trifft sich am Donnerstag, 5. Dezember, von 19 bis 21 Uhr in den Räumlichkeiten von Autismus Trier in der Brotstraße 30-31 in Trier. Um Anmeldung unter 0651/603441-32 oder selbsthilfe@autismus-trier.de wird gebeten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(red)