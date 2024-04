Show lässt Elvis Presley lebendig werden Rock-’n’-Roll-Fieber: Elvis-Musical begeistert 1000 Fans in Trier

Trier · Grahame Patrick Doyle trat als King of Rock in einer biografischen Musikshow in der Trierer Arena auf. Das Elvis-Double präsentierte neben Gospel- und Blues-Songs dabei auch reichlich Rock ’n’ Roll.

14.04.2024 , 16:15 Uhr

Link zur Paywall Elvis - das Musical in der Arena Trier 29 Bilder

Von Andreas Sommer