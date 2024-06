Viele Reisende zum EM-Achtelfinale Kommende EM-Spiele könnten sich auch auf Verkehr in der Region auswirken

Die Warnung gilt für eine Reihe von Spielen am Sonntag und Montag, zu denen viele Fans aus den Nachbarländern Frankreich, Belgien und Luxemburg erwartet werden. Insbesondere am Montag könnte es aufgrund des Spiels Frankreich gegen Belgien, das um 18 Uhr in Düsseldorf startet, ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Region aus Richtung Luxemburg geben. Aber auch weitere Spiele könnten laut Polizei für Staus sorgen: In Gelsenkirchen spielt am Sonntag um 18 Uhr England gegen die Slowakei. Ebenfalls am Sonntag trifft Spanien auf Georgien in Köln. Einen Tag später, am Montag, steht neben dem Spiel Frankreich gegen Belgien auch das Spiel Portugal gegen Slowenien in Frankfurt am Main um 21 Uhr auf dem Programm. Wie die Polizei mitteilte, könnten die Hauptverkehrsstraßen aus den Nachbarländern hin zu den Spielorten an diesen Tagen stärker befahren sein als sonst. Die Polizei bittet aus diesem Grund alle Reisenden, die Verkehrslage bei der eigenen Reiseplanung zu berücksichtigen.