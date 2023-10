Gedenken an verstorbenen Weihbischof Emeritierter Weihbischof Alfred Kleinermeilert gestorben

Info

Alfred Kleinermeilert wurde am 30. März 1928 in Müsch (Kreis Ahrweiler) geboren. Am 10. Oktober 1953 wurde er in Rom zum Priester geweiht. Er war Kaplan in Saarbrücken und Religionslehrer am Gymnasium für Jungen in Merzig.

Von 1963 bis 1968 war Kleinermeilert Direktor des Bischöflichen Konviktes in Linz am Rhein. Am 11. Juni 1968 wurde er zum Bischof geweiht und war bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im März 2003 als Weihbischof unter anderem für die damaligen Regionen Trier und Westeifel zuständig. Kleinermeilert war der nach dem Weihedatum älteste deutsche Bischof. Vor fünf Jahren hatte er ein dreifaches Jubiläum feiern können: 2018 hatte er das 90. Lebensjahr vollendet und beging sein 65-jähriges Priesterjubiläum sowie den 50. Jahrestag seiner Bischofsweihe.

In seiner aktiven Zeit war Kleinermeilert unter anderem Mitglied in der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz. Sein Weihespruch lautete „Dei Benignitate Confisus - Im Vertrauen auf Gottes Güte“.

