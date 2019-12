Straßenverkehr : Endspurt für den neuen Kreisverkehr in Trier-West

Kurz vor der Feritgstellung: Der neue Kreisverkehrsplatz in der Straße Im Speyer. Foto: Rainer Neubert

Trier-West/Euren Der neue Kreisverkehr in der Straße Im Speyer steht vor der Fertigstellung. Nach Angaben der Stadtverwaltung kann der Verkehr voraussichtlich am Freitag ab Nachmittag wieder in beide Richtungen fließen.

Besonders in Euren wird das für Aufatmen sorgen. Denn die Sperrung der Durchfahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke hatte dort täglich zu Staus mit Lärm und Abgasen geführt.