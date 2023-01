Soziales : Preiserhöhungen und Energiekrise: Immer mehr Menschen in Trier sind von Armut bedroht

Durch die hohen Mietpreise und die steigenden Energiekosten wird es für einige Personen immer schwieriger, ihren Wohnort zu halten. Die hohen Lebenshaltungskosten treiben immer mehr Menschen in Trier in die Armut. Foto: dpa/Marcus Brandt

Trier Durch die Energiekrise befinden sich immer mehr Menschen in einer finanziellen Notlage. Das zeigt sich auch in den Trierer Beratungsstellen. Die Geschäftsführerin des Sozialdiensts Katholischer Frauen und ein Fachberater der Verbraucherzentrale erklären, welche finanziellen Unterstützungen und Hilfsangebote die Betroffenen nutzen können.

Regina Bergmann, Geschäftsführerin des Sozialdiensts Katholischer Frauen (SKF), hat schon viele Menschen in Not gesehen. „Armut hat viele Gesichter. Manche flüchten sich beispielsweise in die Sucht, andere wirken so, als führten sie ein sorgenfreies Leben.“