Hochschulen : Wenn die Uni Trier Energie spart, frieren die Studierenden zu Hause

Trier Zum Beginn des Wintersemesters hat die Universität Trier zahlreiche Maßnahmen zum Energiesparen beschlossen. Warum das bei den Betroffenen auch für Ärger sorgt.

Gesenkte Raumtemperaturen, eingeschränkte Öffnungszeiten der Bibliothek und zuletzt eine erneute Umstellung auf digitale Lehre. Das ist nur ein Teil der seit 2. November geltenden Energiesparmaßnahmen an der Universität Trier. Damit setzt sie die Vorgabe des Landesministeriums um, im Vergleich zum Vorjahr 15 Prozent Energie einzusparen.

Besonders kritisch werden die eingeschränkten Öffnungszeiten der Bibliothek bewertet, die auch weiter Bestand haben sollen. Diese seien insbesondere für Studierende, die am Wochenende arbeiten müssten oder zum jetzigen Zeitpunkt Abgaben hätten, ein Problem, so Karla Schneider. Die Studentin der Erziehungswissenschaften musste zum Jahresende ihre Bachelorarbeit abgeben und war damit auf die Öffnungszeiten der Bibliothek angewiesen. Auch Leon Decker hinterfragt, ob nicht andere Energiesparmaßnahmen in der Bibliothek zielführender gewesen wären: „Man hätte die Öffnungszeiten beibehalten können und stattdessen eher darauf achten können, dass beispielsweise nicht immer alle PCs und Lampen gleichzeitig eingeschaltet sind, wenn nur wenige Besucher vor Ort sind.“