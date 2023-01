Stadtverwaltung Trier : Von wegen Energie sparen – Warum die Eingangstür beim Bürgeramt offen steht

Die automatische Drehtür an der Stresemannstraße ist defekt. Deshalb geht es von dort derzeit nur über eine offenstehende Nebentür ins Bürgeramt und in die Sparkassen-Filiale. Foto: Roland Morgen

Trier Ist im Verwaltungsgebäude am Viehmarkt Energiesparen ein Fremdwort? Das Ergebnis der Recherche nach einem Leserhinweis.

Energiesparen ist angesagt. Auch bei der Stadtverwaltung Trier, die dafür auch intensiv bei der Bevölkerung wirbt. Umso irritierter war unser Leser Ingo Becker, als er vor wenigen Tagen das Bürgeramt der Stadt Trier aufsuchte, das sich seit einigen Wochen am Viehmarkt befindet und dort von der Verwaltung und im Erdgeschoss gemeinsam mit einer Filiale der Sparkasse genutzt wird.

„In der großen Halle war es überheizt – geschätzt 24 Grad Minimum ­–, die Tür zu Stresemannstraße stand offen, und zwar nicht durch Zufall, sondern verkeilt“, beschreibt der Trierer Rechtsanwalt seinen Eindruck. „Das gleiche Bild bot sich mir etwa eine dreiviertel Stunde später, als ich erneut vorbeikam.“ Er fragt: „Hat die Stadt nicht hehre Energie-Sparziele verkündet? Mich würde interessieren, wie die erreicht werden sollen bei der oben geschilderten Verschwendung. Vom schlechten Beispiel will ich gar nicht erst reden.“

Mit dieser Frage kurz vor dem Jahresende konfrontiert, erfolgte aus dem Presseamt zunächst eine vertröstende Antwort an die Redaktion. „Wir sind interessiert daran aufzuklären, was an diesem Nachmittag im Gebäude am Viehmarkt passiert ist“, so eine Sprecherin des Rathauses. Der Hausmeister, der dieses Gebäude betreue, habe jedoch frei. Zudem müsse mit der Sparkasse gesprochen werden, da sich die Stadt mit ihr nicht nur das Gebäude, sondern auch die Heizungsanlage und die Außentüren teilten.

Im neuen Jahr folgte nun die Erklärung. „Die Nebentür stand und steht tatsächlich mit Absicht auf“, heißt es dazu aus der Verwaltung. Ursache sei ein Defekt der Drehtür an der Stresemannstraße. „Obwohl an diese Drehtür große Zettel gehängt wurden, dass die Drehtür kaputt ist und dass die Kundinnen und Kunden bitte die Nebentür benutzen sollten, haben viele Menschen das nicht gesehen oder nicht verstanden. Sie haben an der Drehtür gerüttelt oder standen konsterniert davor und wussten nicht, wie sie in das Gebäude gelangen sollten.“ Das habe nicht nur Kunden der Stadtverwaltung, sondern vor allem der Sparkasse betroffen. „Die Nebentür wurde also geöffnet, damit die Menschen den Eingang finden. Das war auch ein großes Anliegen der Sparkasse, dass die Kunden zu ihnen finden.“ Die zeitnahe Reparatur der Drehtür sei beauftragt. Im Anschluss werde die Nebentür wieder geschlossen.

Zur konkreten Temperatur im Gebäudeinneren am betreffenden Tag könne die Stadtverwaltung leider keine Aussage machen. Mit der Heizungsanlage des Gebäudes könnten einzelne Heizkörper nicht direkt angesteuert werden. „Es wurde die Vorlauftemperatur abgesenkt, sodass generell im Gebäude 19 Grad erreicht werden können.“

An dem Ziel der Stadtverwaltung, möglichst viel Energie zu sparen, ändere sich nichts. „Um zwischen den Jahren Energie zu sparen, haben Ämter ohne direkte Bürgerkontakte, wo es möglich war, ihre Arbeit ins Homeoffice verlegt oder komplett geschlossen“, sagt die Sprecherin. „Dadurch konnten ganze Abteilungen oder auch einzelne Verwaltungsgebäude bei der Heizung komplett heruntergeregelt werden.“

Die bereits kommunizierten Maßnahmen gelten demnach weiterhin. Die Heizleistung sei auf 19 Grad Celsius gedrosselt, mit unterschiedlichen Maßnahmen, je nach Art der Heizung:

In einzelnen Gebäuden (zum Beispiel im Flachbunker am Augustinerhof) gibt es eine Einzelraumsteuerung der Heizung mit modernen Thermostaten an den Heizkörpern und Wandthermometern, die nicht die Temperatur in der Heizungsnische messen, sondern beispielsweise an einer gegenüberliegenden Wand im jeweiligen Raum. Die Steuerung dafür erfolge zentral. Diese Umstellung sei gerade auch im Verwaltungsgebäude in der Gerty-Spies-Straße 3 erfolgt. Zudem werde geprüft, dieses System auf weitere Gebäude auszuweiten.