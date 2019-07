Forschung : Willkommensnetz im Bistum Trier ist weiter aktiv

Trier Das Engagement für Flüchtlinge verändert sich: Jetzt geht es um Hilfestellung für dauerhafte Integration – etwa durch Arbeit.

Das Engagement der Menschen im Bistum Trier für Flüchtlinge ist nach wie vor groß: 1950 Ehrenamtliche setzen sich von Saarbrücken über Trier bis an die Ahr für die Bedürfnisse geflüchteter Familien, Erwachsener und Jugendlicher ein: Das hat das „Willkommensnetz“ im Bistum Trier im Juli bekanntgegeben. 900 dieser Ehrenamtlichen fragten dabei 2018 die Beratungsdienste des Willkommensnetzes an, das vom Bistum und dem Diözesancaritasverband getragen wird und die Flüchtlingshilfe im Bistum vernetzt.

Die Flüchtlingshilfe selbst verändere sich seit einiger Zeit: So stehen die Ehrenamtlichen oftmals seit langer Zeit in engem Kontakt zu den Flüchtlingen; diese wiederum werden zunehmend selbstständiger und nabeln sich teilweise auch ab, wodurch sich die Beziehungen verändern oder abbrechen.

So entwickeln sich die künftigen Aufgaben des Willkommensnetzes weg von der Erstversorgung hin zu konkreten Hilfestellungen für eine dauerhafte Integration (etwa Arbeit, Sprache, Alltagsorganisation in Schulen und Kindergärten). Dieses Thema steht 2019 auch im Fokus des Seminars „Gemeinsam Sozialraum-Integrationsfähigkeit und soziale Teilhabe stärken“ vom 29. bis 30. August in Vallendar.Es richtet sich an Interessierte aus Kirche, Zivilgesellschaft und Politik. Weitere Informationen finden sich unter: www.willkommens-netz.de