Verkehr : Staugefahr ab Dienstag in Südallee

Staugefahr ab Dienstag in Südallee

Trier Weil Platz für die Arbeit auf einer Baustelle auf einem Privatgrundstück benötigt wird, verengt sich ab Dienstag, 28. April, die Fahrbahn der Trierer Saarstraße an der Ecke Südallee. Für den stadteinwärts fließenden Verkehr steht somit vor der Kreuzung nur noch eine Spur zur Verfügung, die gesonderte Spur für Rechtsabbieger entfällt.

Die Ampelschaltung wird umgestellt, sodass dennoch in alle Richtungen abgebogen werden kann. Dies kann zu längeren Wartezeiten an den Ampeln in der Saarstraße, Südallee und Kaiserstraße führen. Die Regelung gilt voraussichtlich bis Ende September.