Baustelle : Engpass an der Kreuzung Südallee/Saarstraße

Engpass an der Kreuzung Südallee/Saarstraße

Trier (red) Die Stadtwerke Trier müssen am Samstag, 9. November, aus Gründen der Verkehrssicherheit vier Kanalschächte im Kreuzungsbereich Südallee/Saarstraße erneuern.

Für die Arbeiten wird die mittlere Spur der Südallee (Geradeausspur in Richtung Kaiserthermen), sowie die Rechtsabbiegespur von der Saarstraße in die Südallee und ein Abschnitt der folgenden rechten Fahrspur in Richtung Kaiserthermen gesperrt.