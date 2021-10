Wohnungsmarkt : Angespannter Wohnungsmarkt in Trier - Studierende leiden besonders darunter

Hier entstehen 185 zusätzliche Apartments. Der Neubau „Haus am Baum“ und die Renovierungsarbeiten am Martinskloster werden allerdings erst im Sommer 2022 fertiggestellt. Foto: Rainer Neubert

Trier Der Wohnungsmarkt in Trier gilt als schwierig. Durch die Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen an Universität und Hochschulen suchen zusätzlich viele Studierende eine neue Bleibe. Das macht die Wohnungssuche schwierig und treibt die Preise in die Höhe.