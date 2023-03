Baumpflegearbeiten : Engpass in Trierer Ascoli Piceno Straße am Samstag

Foto: sünnen sonja

Trier Wegen Baumpflegearbeiten kommt es am Samstag, 11. März, zu Verkehrsbehinderungen in der Trierer Ascoli Piceno Straße: Zwischen 7 und 14 Uhr steht in Fahrtrichtung stadtauswärts nur eine Spur zur Verfügung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken