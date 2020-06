Verkehr : Engstelle in Ascoli-Piceno-Straße

Trier In der Ascoli-Piceno-Straße wird auf Höhe der Jugendherberge ein Lichtmast repariert, der aufgrund eines Unfalls defekt ist. Die Reparatur wird entweder am Donnerstag, 4. Juni, oder am Freitag, 5. Juni, außerhalb der Hauptverkehrszeiten, also zwischen 9 und 15.30 Uhr, stattfinden.



