Geschichte : Enkelin des letzten Trierer Oberrabbiners spricht am Gedenktag

Info

Schüler des Max-Planck-Gymnasiums haben Informationen zu Adolf Altmann zusammengestellt, die die Redaktion des TV ergänzt hat:

Dr. Adolf Altmann wirkte von 1920 bis 1938 als Oberrabbiner der fast 1000 Mitglieder der Jüdischen Gemeinde in Trier. In Trier-Nord ist die Dr.-Altmann-Straße nach ihm benannt.

Altmann wird 1879 in Hunfalva (Österreich-Ungarn) geboren. Während des Ersten Weltkriegs dient er in der österreichischen Armee als Feldrabbiner – dafür wird ihm 1935 „im Namen des Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler“ das Ehrenkreuz für Frontkämpfer verliehen, was vor dem Hintergrund seiner späteren Deportation paradox wirkt.

Ab 1920 erteilt er am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium (heutiges Max-Planck-Gymnasium) jüdischen Religionsunterricht. Der überzeugte Zionist gilt als charakterstarker geistiger Orientierungspunkt seiner Gemeinde. Sein Werk über die Juden im römischen Trier, das die Frage nach dem historischen ,Heimatrecht‘ der Juden in Deutschland beantwortet, löst heftige Reaktionen der Nazi-Presse aus. Altmann verfügt über gute Kontakte in die christliche Gesellschaft, so zum Trierer Bischof Franz Rudolf Bornewasser und zum Zentrumspolitiker Ludwig Kaas.

Im April 1938 muss Altmann mit seiner Familie vor den antisemitischen Repressalien der Nationalsozialisten in die Niederlande fliehen. Bis September 1940 hält er sich in Scheveningen auf, dann in Groningen und ab März 1943 im Ghetto von Amsterdam. 1944 wird Altmann aus dem KZ-Sammellager Westerbork nach Theresienstadt deportiert. Von dort wird er in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz gebracht, wo er wenig später stirbt. Auch seine Frau Malvine und zwei seiner Kinder werden in Auschwitz ermordet. Sein Sohn Alexander flieht nach Großbritannien und überlebt. Dessen Tochter Eve Yardeni hält am Samstag in den Viehmarktthermen eine Rede.