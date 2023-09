Theater Shakespeare-Premiere in Trier: Gebrochener Fluch und intensive Gefühle

Gut ein halbes Jahr ist es her, dass das Ensemble rund um die Regisseurin und Schauspielerin Joya Ghosh zuletzt eine Premiere erfolgreich auf die kleine Bühne des Trierer Schmit-Z-Theaters gebracht hat. Diesmal entschied sich die Gruppe beim „Kultursommer Rheinland-Pfalz“ für nichts Geringeres als William Shakespeares Meisterwerk „Macbeth for 4“ – oder die kreative Umsetzung der Original-Übersetzung von Dorothea Thieck aus dem Jahr 1832. Es gilt unter Theaterkennern als „Unglücksbote schlechthin“, und allein das Aussprechen des Titels „Macbeth“ soll eine Aufführung bereits zum Scheitern bringen. So besagt es der über die Jahre hartnäckig gebliebene Aberglaube. Für Ghosh und ihr Team also eine ganz besondere Herausforderung. Dieser hat das Ensemble sich auch diesmal mit Bravour gestellt. Gut 20 Zuschauer genossen in der Mustorstraße den Charme der kleinen Schmit-Z-Bühne.