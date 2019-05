Konzert : Ensemble Vivat in St. Maternus

Trier Chorwerke der Ostkirche, unter anderem von Kedrow und Tschaikowsky, stehen im Mittelpunkt eines Konzertes, das die Mitglieder des Vokalensembles Vivat aus St. Petersburg am Freitag, 24. Mai, in der Pfarrkirche St. Maternus (Karlsweg) in Trier-Heiligkreuz geben.

