Einzelhandel : Entscheidung zu Park + Ride in Trier

Trier Die City-Initiative Trier und die Stadtwerke wollen am heutigen Montag darüber beraten, inwiefern es an den kommenden Adventssamstagen ebenfalls ein kostenloses Park-and-ride-Angebot zwischen Messepark und Innenstadt geben wird.

Patrick Sterzenbach, Vorsitzender der City-Initiative, sagte am Sonntag im Gespräch mit dem TV: „Wir haben das am Samstag ausprobiert und werden nun auswerten, wie es angenommen wurde. Dazu schauen wir uns auch die Auslastung der Parkhäuser an und entscheiden dann, was wir an den weiteren Adventssamstagen machen.“