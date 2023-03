Unklare Verantwortung Trier und das Problem des illegalen Mülls – Wer ist für die Entsorgung verantwortlich?

Trier · Altglas vor den Containern und Verpackungsmüll am Wegrand. Wer in Trier und Umgebung unterwegs ist, stolpert häufig über illegal entsorgten Müll. Abgesehen von der Kritik an denen, die ihn verursachen, werden nun auch die kritisiert, die ihn entsorgen sollen. Aber wer ist dafür zuständig? Und wie kann gegen den Müll in der Stadt vorgegangen werden?

23.03.2023, 18:51 Uhr

Von Franziska Trampert

„Zu den schon vorhandenen Müllbergen kommt täglicher neuer Müll dazu“, sagt Brigitte Biertz genervt. Sie ist ehrenamtlich im Namen des Karl-Marx-Viertels unterwegs und dokumentiert den illegal entsorgten Müll in ihrem Stadtteil. Neben den Containern stapeln sich alte Kleider, Mülltüten und Glasflaschen. Der alte Einkaufswagen vor dem Grünglascontainer ist voll mit leeren Chips-Dosen und Plastikbehältern.