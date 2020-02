Kurs : Entspannung und Verwöhnung in der Remise

Trier Die Katholische Familienbildungsstätte Remise in Trier-Quint bietet am Samstag, 15. Februar, von 10 bis 16.30 Uhr den Kurs „Entspannung und Verwöhnung pur“ an.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Teilnehmer erleben dabei ihren Wohlfühlrhythmus. Geführte Körperreisen, begleitet mit großen Gongs und den „obertonreichen“ Klangschalen, lassen Heilungstöne durch das Energiesystem fließen: der Körper erlebt Sanftheit und Tiefenentspannung, regeneriert und stärkt sein Immunsystem. In der Gruppe, durch Klänge und achtsame Worte begleitet, entstehen innere Bilder – Harmonie und Frieden bekommen Raum. Die Körperwahrnehmung und der Yin-Yang-Ausgleich wird begünstigt und bringt die Teilnehmer in ihre „innere Mitte“. Beide Gehirnhälften werden aktiviert, man wird geerdet, die Selbstheilungskräfte werden gestärkt und man tankt Lebenskraft und Lebensfreude.

Bitte mitbringen: Matte, Decke, Kissen, bequeme warme Kleidung, Socken, viel Wasser, Snack für die Mittagspause. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro. Dozentin ist Jeannette Thull.