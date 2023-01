Stadtentwicklung : Neue Bewohner für den Petrisberg

Das Burgunderviertel in Neu-Kürenz ist eines der wenigen Neubaugebiete in Trier. Foto: Portaflug Föhren

Trier Das Burgunderviertel in Neu-Kürenz ist eines der wenigen Neubaugebiete in Trier. Mit der Erschließung der ehemaligen Militärsiedlung für französische Offiziere soll in diesem Jahr begonnen werden.

Abgeschlossen ist hingegen die Bebauung des letzten freien Grundstücks auf dem „Neuen Petrisberg“. Alle 76 Eigentumswohnungen des Wohnprojekts „Ecole Maternelle“ (im Bild unten links) sind nach Angaben der Projektgesellschaft EGP inzwischen übergeben worden.