Erdbeben in der Türkei : Enorme Hilfsbereitschaft in Trier: Bis heute Mittag können am Messepark Spenden abgegeben werden

Enorme Hilfsbereitschaft in Trier: Bis heute Mittag können am Messepark Spenden abgegeben werden

Abderrahim Bahraoui nimmt am Freitagmorgen auf dem Parkplatz am Messepark Hilfsgüter für einen Transport ins türkische Erdbebengebiet entgegen. Foto: Inge Kreutz

Trier Das Lager des Trierer Jobcenters war so schnell mit Spenden für die Türkei gefüllt, dass es heute Vormittag am Messepark eine letzte Gelegenheit gibt, Hilfsgüter abzugeben. Wo sich die Sammelstelle befindet und worum die Organisatoren bitten.

Das Jobcenter Trier freut sich über eine derart große Spendenbereitschaft, dass die Platz-Kapazitäten vor Ort erschöpft sind. Weitere Spenden werden deshalb heute, Freitag, 10. Februar, zwischen 7 und 14 Uhr am Messepark entgegengenommen. Die Sammelstelle befindet sich auf dem Parkplatz in den Moselauen in der Nähe des Mc-Donald’s-Restaurants. Schon um 7.30 Uhr hat Abderrahim Bahraoui zahlreiche Kartons entgegengenommen. Gegen Mittag erwartet er den LKW, mit dem sein Chef die Hilfsgüter in das Katastrophengebiet fahren wird. „Die Spenden werden hier an Ort und Stelle verladen. Deshalb ist es wichtig, dass sie in Kartons verpackt hierhergebracht werden“, sagt er.