Erdbeben-Hilfe : Große Sorge um Erdbebenopfer auch in der Region – Sachspenden gesucht – THW schickt Helfer

Die türkische Stadt Pazarcik in in der südtürkischen Provinz Kahramanmaras wurde hart vom Erdbeben getroffen. Menschen aus Trier bangen um Familienmitglieder, die noch immer unter Trümmern liegen. Foto: dpa/Uncredited

Trier Aus Trier wird bald ein Hilfstransport Richtung Türkei aufbrechen. Das Jobcenter bittet um Sachspenden. Auch das THW hat Helfer entsandt.

Auch in der Region Trier ist die Betroffenheit nach den schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet groß. Hier lebende Türken und Syrer haben Familienangehörige und Freunde verloren oder bangen um ihr Leben. Unter ihnen Ali Kirisikoglo aus Trier, der aus der türkischen Stadt Pazarcık in der stark betroffenen Provinz Kahramanmaras stammt.

Hilfe nach dem Erdbeben: THW schickt 51 Einsatzkräfte in die Türkei

Mit 16 Tonnen Ausstattung sowie vier Rettungshunden warte das Team derzeit am Flughafen Köln/Bonn auf den Abflug, sagte der Sprecher des THW-Landesverbandes Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Michael Walsdorf, am Dienstag in Mainz. Voraussichtlich gegen Mittag werde die Maschine ins türkische Adana an der türkisch-syrischen Grenze starten.