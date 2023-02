Erdbeben in der Türkei : Enorme Hilfsbereitschaft in Trier: Am Freitag kann man im Messepark für die Türkei Sachspenden abgeben

Enorme Hilfsbereitschaft in Trier: Am Freitag kann man im Messepark für die Türkei Sachspenden abgeben

Trier Das Lager des Trierer Jobcenters war so schnell mit Spenden für die Türkei gefüllt, dass es am Freitag im Messepark eine letzte Gelegenheit gibt, Hilfsgüter abzugeben.

Das Jobcenter Trier freut sich über eine derart große Spendenbereitschaft, dass die Platz-Kapazitäten vor Ort erschöpft sind. Weitere Spenden werden am Freitag, 10. Februar, zwischen 7 und 14 Uhr vor der Messeparkhalle entgegengenommen. Dort wird ein LKW stehen, in dem die Hilfsgüter in die Türkei transportiert werden, Gesucht werden Winterkleidung, auch für Babys, Baby-Nahrung, Windeln, Decken, Schlafsäcke, Verbandsmaterial, Hygieneartikel, Handschuhe oder Taschenwärmer. Mitarbeiter, deren Familien selbst betroffen sind, organisieren den Transport der Spenden in betroffene Gebiete, „sodass sie auch ankommen, wo sie gebraucht werden“, schreibt das Jobcenter. Die Triererin Güllü Temizsoy, die selbst Familie und Freunde im Erdbebengebiet hat, freut sich sehr über die große Spenden- und Hilfsbereitschaft der Bürger.