Erdbeben : Trierer Feuerwehrmänner helfen in der Türkei

Trier Zwei Trierer Feuerwehrmänner helfen bei der Rettung von Erdbebenopfern in der Türkei.

Zwei Feuerwehrmänner der Trierer Berufsfeuerwehr sind nach Auskunft des Trierer Rathauses seit gestern als Helfer im Erdbebengebiet in der Türkei im Einsatz. Florian Zonker (37) und Christoph Reuter (30) sind Teil eines Einsatzteams der Hilfsorganisation @Fire, das mit 17 Personen und zwei Rettungshunden gestern Abend von Frankfurt Richtung Türkei geflogen ist. Erste Aufgabe ist die Erkundung und Unterstützung bei der Koordination der anlaufenden internationalen Hilfe. Zonker ist verantwortlich für den Katastrophenschutz bei der Berufsfeuerwehr Trier, Reuter ist dort Wachabteilungsführer. Florian Zonker war bereits 2020 nach dem Explosionsunglück in Beirut und nach dem Erdbeben in Haiti 2010 im Hilfseinsatz. Beide sind auch zu Hause in ihren freiwilligen Feuerwehren aktiv, Zonker in Waldrach, Reuter ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Olewig.