Feuerwehr : Erdrutsch nach Wasserrohrbruch in Kordel

Kordel In Kordel kam es am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr an einem Hang zwischen der Gartenfeldstraße und der Welschbilligerstraße zu einem Erdrutsch.

Besorgte Anwohner berichteten, das sich plötzlich die Erde aufgetan hätte und große Wassermassen ins Tal in einen Bach flossen. Dabei wurden große Steine und gestapeltes Grüngut mitgerissen. Die Schlammmassen flossen schließlich in die Kyll.