Trier Seit Wochen zwingt das neuartige Virus die Menschen dazu, ihre Pläne über Bord zu werfen. Zeit, alte Hobbys zum Leben zu erwecken oder Neues kennenzulernen. Eine Begegnung mit unterschiedlichen Menschen, die das selbe Ziel verfolgen: das Beste aus der Situation zu machen.

„Das war schon lange fällig“, sagt Luisa Dieck. Auch andere Menschen unterstützt sie im Alltag gerne: So habe sie das Auto ihres Nachbarn geputzt, sei für ihn einkaufen gegangen und habe wie viele Musikanten aus ganz Deutschland vom Balkon aus musiziert.

In der Corona-Zeit konnte er viele seiner Tricks verbessern. Diese Erfahrungen teilt er dann in Fotos und Videos über Instagram (damn_damian__) und rückt seinem Traum mit jedem Training ein Stück näher: Das Hobby zum Beruf machen und vom professionellen Skaten leben zu können.

Barbara Kalicki ist Lehrerin an einem Trierer Gymnasium. Während der unterrichtsfreien Zeit hat sie mit einer Freundin neue Wanderwege ausprobiert.

Doch manchmal braucht es gar keine weiten Wege, um der Natur ganz nah zu sein: Seit Beginn der Corona-Zeit hat Barbara Kalicki in ihrem Garten in Überherrn (Saarland) 20 verschiedene Vogelarten entdeckt. „Sonst sieht man das ja nicht, weil man bei der Arbeit ist“, sagt sie. Aber als sie während der letzten sieben Wochen morgens am Computer arbeitete, bemerkte sie plötzlich Eichhörnchen, Grünspechte und Buntspechte auf ihrer Terrasse.