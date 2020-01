Universität : Erfolgreicher Start der „Campus-WG“

Trier Die Pilotfolge, die mit großem studentischen Engagement in der Fachrichtung Intermedia Design entstanden ist, wurde vor vollem Haus präsentiert.

Das Gebäude der „Irminenstudios“, wie die Räume des Campus Gestaltung am Irminenfreihof an diesem Abend augenzwinkernd betitelt werden, verwandelt sich für einen Abend in ein Kino: Alles ist stimmungsvoll illuminiert und für die zahlreich erschienenen Gäste gibt es Popcorn zur Begrüßung.

Bereits im Mai diesen Jahres wurde die Redaktion gegründet, die zum Ende hin aus etwa 20 Studierenden der Fachrichtung Intermedia Design bestand. Und das ist auch die Idee dahinter, es soll ein Format „von Studenten für Studenten“ sein, so Golbol weiter. Im Laufe der Dreharbeiten stellte er fest, dass es viele Talente am Campus Gestaltung der Hochschule Trier gibt, „es gibt hier nicht nur Designer, sondern auch talentierte Schauspieler, Moderatoren, Bühnenbildner, Redakteure, Künstler, Tontechniker und Kameraleute“.

„Diese Show ist deshalb so gut, weil es ein autonomes, studentisches Format ist,“ sagt Matthias Sieveke, Dekan des Campus Gestaltung. Er ermutigt die Studierenden, das Studium als Kernzeit des Lebens zu nutzen, sich mit Studierenden anderer Fachrichtungen zu verknüpfen und Erfahrungen in Projekten wie diesem zu sammeln.

Die mit großer Spannung erwartete Infotainment-Show bietet in knapp einer Stunde unterhaltsame Beiträge. Die charismatischen Moderatoren Céline Maveau und Richard Schott, beide studieren Intermedia Design, haben sich als Studiogäste die beiden Professoren Gunnar Schmidt sowie Anna Bulanda-Pantalacci eingeladen. Beide werden demnächst in Ruhestand gehen und erzählen von ihrem Werdegang, ihrer langjährigen Lehrtätigkeit an der Hochschule sowie ihren Plänen für die Zukunft. In den verschiedenen Kurzbeiträgen werden sachliche Informationen unterhaltsam verpackt. Die anstehenden Termine beispielsweise werden in Form eines Wetterberichtes bühnenreif vorgetragen.