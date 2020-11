Benefizprojekt : Unverhoffte Premiere macht Lust auf Weinzeit

Schweich Stefan Henn und Christopher Frechen initiieren einen Weinstand für Schweich, der Corona zum Opfer fällt. Dann gibt’s doch noch eine Auftaktveranstaltung – und die steigert die Spannung auf die Zeit nach der Pandemie.

Rund 300 Euro Gewinn hat die erste Weinzeit-Aktion eingebracht. „Wir wollen, dass in Schweich was rund um Wein geht – und nicht reich werden. Also haben wir uns entschieden, die Einnahmen von dieser spontanen Aktion den Schweichern zu geben, denen es nicht so gut geht“, schreiben Henn und Frechen. Sie haben das Geld an den Verein „Nachbar in Not Schweich“ gespendet. Dessen Vorsitzender Vitus Blang kündigte an, das Geld in die Weihnachtsaktion des Vereins einfließen zu lassen. Ziel sei, bedürftigen Schweicher Bürgern ein würdiges Weihnachtsfest zu ermöglichen.