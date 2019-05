Wahl Trier-Land : Eine Wahl mit zwei großen Gewinnern

Trier Erstmals sind die Freien Wähler stärkste politische Kraft im VG-Rat Trier-Land. Und auch die Grünen gewinnen kräftig dazu.

Was für den Bund gilt, gilt auch im Trierer Land. Die Grünen haben natürlich auch dort Grund zur Freude. Denn auch in dieser VG erhöhen sie ihren Stimmenanteil und damit auch die Zahl der Sitze. 5,4 Prozent mehr Wähler als 2014 haben sich für die Partei des neuen Ralinger Ortsbürgermeisters Alfred Wirtz und seiner Kollegen entschieden. Nämlich 17,5 Prozent. Entsprechend zur Ortsbürgermeisterwahl hoch ist auch der Grünenanteil bei Einzelergebnissen in Ralingen. Grüne Hochburg ist jedoch Igel-Liersberg, wo 34,4 Prozent der Wähler bei den Grünen ihre Kreuze gemacht haben. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis stellen die Grünen künftig sechs Räte. Bisher sind es vier gewesen.

So schnell ändern sich die Zeiten. Die nach der 2014er-Wahl von der CDU verschmähten Freien Wähler können sich 2019 überlegen, mit wem sie koalieren, um in der Verbandsgemeinde Trier-Land zu regieren. Entweder mit der CDU, der SPD oder auch mit den erstarkten Grünen. Die FWG als politische Heimat von Bürgermeister Michael Holstein hat im VG-Rat die Christdemokraten weit hinter sich gelassen. Das hat zwei Gründe. Zum kleinen Teil kommt der Bürgermeisterbonus zum Tragen. Zum großen Teil ist es das Bild der CDU, das die Wähler hat fortlaufen lassen. Dort dürfte nach der Niederlage von Oswald Disch bei der Bürgermeisterwahl in Ralingen der Haussegen komplett schief hängen.

Katerstimmung dürfte hingegen bei der CDU herrschen, die erstmals nicht mehr die stärkste Fraktion im Rat stellt. Rund 27,7 Prozent (- 8,4 Prozentpunkte) heißt es am Ende. Das ist das bisher schlechteste Ergebnis für die Christdemokraten und bedeutet, dass die Partei mit zehn Räten vertreten ist (- drei Sitze). Anders hätte es ausgesehen, wenn es mehr Ergebnisse für die CDU wie das in Newel-Lorich gegeben hätte. Dort votierten 63,3 Prozent für die Christdemokraten.

Zudem stellt sie in Welschbillig, Ralingen und Langsur nicht mehr den Ortsbürgermeister. In den bisher ebenfalls christdemokratisch geführten Orten Igel und Newel können die CDU-Bewerber in der Stichwahl dafür sorgen, dass es doch noch christdemokratische Ortsbürgermeister in der VG Trier-Land gibt.