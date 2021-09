Landratswahlen : Entscheidung im Eifelkreis, Stechen in Trier-Saarburg

Andreas Kruppert hat die Landratswahl im Eifelkreis Bitburg-Prüm gewonnen. Er kam auf 64,5 Prozent der Stimmen. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Bitburg/Trier Im Eifelkreis Bitburg-Prüm und im Kreis Trier-Saarburg fanden am Sonntag Landratswahlen statt. In der Eifel hat Andreas Kruppert die Wahl deutlich für sich entschieden. Er trat als unabhängiger Kandidat an und wurde von CDU, SPD und Grünen unterstützt.

Nach Auszählung aller 209 Stimmbezirke kam er auf 64,5 Prozent. Seine Gegenkandidatin Julia Köster (Freie Wähler) kam auf 35,5 Prozent der Stimmen.