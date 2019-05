Kommunalwahl : Der erste grüne Bürgermeister im Kreis kommt aus Ralingen

Nach 18 Uhr beginnt am Sonntag das Zählen. Am Montag geht es weiter. Foto: Friedemann Vetter

Ralingen/Osburg/ Föhren Premiere im Sauertal: In Ralingen ist künftig ein Grüner Ortsbürgermeister. Alfred Wirtz kommt auf 55,3 Prozent der Wählerstimmen. Der langjährige Amtsinhaber Oswald Disch (CDU) hat 44,7 Prozent der Stimmen erreicht.

Einen Wechsel gibt es auch in der Moselgemeinde Klüsserath. Dort wird Norbert Friedrich (52,8 Prozent) wieder Ortschef. 2014 war er Günter Herres unterlegen, der 2019 auf (47,2 Prozent) kommt.

Eine Stichwahl wird es in Igel geben. Dort sind vier Bewerber angetreten. Am Ende haben es Franz Pauly (CDU, 31 Prozent) und Norbert Kömen (Wählergruppe Kömen, 27,6 Prozent) in die zweite Runde geschafft. Michael Grundhöfer (26 Prozent) und Reinhold Kiemen (Wählergruppe Igelplus 15,4 Prozent) haben das Nachsehen. Auch in Newel müssen die Wähler erneut ran, da kein Kandidat die absolute Mehrheit errungen hat. Uwe Metzdorf (FWL Newel) kommt auf 43,5 Prozent, Norbert Funk (CDU) auf 31,4 Prozent. Aus dem Rennen ist Udo Ungar (SPD) mit 25,1 Prozent.

Longen steht hingegen ohne Ortsbürgermeister da. Markus Eckert ist zwar angetreten. Doch nur 45,5 Prozent der Wähler haben für ihn gestimmt.

In der Verbandsgemeinde Ruwer bleibt Amtsinhaberin Gabriele Terres mit einer Zustimmung von 52 Prozent weiter Ortsbürgermeisterin von Bonerath. Marion Jonas (Farschweiler) ist dank 60 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden. In Gusterath siegt Stefan Metzdorf (SPD) mit 77,2 Prozent deutlich gegen Horst-Peter Kühn (CDU, 22,8 Prozent). Ralph Biedinger (Freie Wählergruppe Meyer) hat mit 55 Prozent in Gutweiler die Nase vor Sebastian Müller (CDU). Der Herler Amtsinhaber Thomas Jost bleibt dank Zustimmung von 82,2 Prozent im Amt. Das gilt auch für den Holzerather Friedbert Theis, für den 88 Prozent der Wähler votiert haben.

Karl-Heinrich Ewald (SPD) bleibt dank 67,3 Prozent der Stimmen Ortschef von Kasel. Herausforderin Martina Spang (FWG Kasel) landet bei 32,7 Prozent. Der erstmals in Korlingen angetretene Damian Marx erreicht 95 Prozent Zustimmung. Im Amt bleibt auch die Lorscheiderin Jutta Gard-Becker. Sie erreicht 61,3 Prozent. Ludwig Welter kommt auf 38,7 Prozent.

Besonders lange hat es mit der Auszählung in Mertesdorf gedauert, wo Andreas Stüttgen (SPD) und Michael Angele (CDU) angetreten sind. Gegen 23 Uhr, wer das Rennen macht: Stürrgen kommt auf 59,5 Prozent, Angele auf 40,5..

Josef Weber amtiert dank 78,5 Prozent Zustimmung weitere fünf Jahre als Ortsbürgermeister von Morscheid. Ebenso wie Gerd Dietzen in Ollmuth mit 72,2 Prozent Ja-Stimmen. Silvia Klemens (FWG Osburg) hat mit 74,1 Prozent gegen Ulrich Krugmann (SPD) das Rennen in Osburg gemacht. Annelie Scherf bleibt mit 70,3 Prozent Zustimmung Ortshefin von Pluwig.

Erstmals angetreten und schon gewählt ist Thomas Hoffmann. 83,5 Prozent der Riveriser votieren für ihn. Der bisherige Schöndorfer Ortschef Uwe Kirchartz ist mit 57,7 Prozent im Amt bestätigt. Lydia Mittelbronn (ist mit 75,6 Prozent in Riveris gewählt worden. Der neue Thommer Ortschef ist Stephan Seeling, der auf 88,3 Prozent kommt.

Der neue Ortsbürgermeister von Waldrach ist Rainer Krämer (66 Prozent, CDU). Yves Herzog (SPD) kommt auf 34 Prozent. Krämer folgt auf Langzeit-Ortsbürgermeister Heinfried Carduck (CDU).

In Detzem (Verbandsgemeinde Schweich) behält Albin Merten (CDU) mit 59,2 Prozent die Oberhand gegen Jörg Thul (WG Thul, 40,8 Prozent). Der Feller Alfons Rodens (CDU) ist mit 82,6 Prozent im Amt bestätigt worden. Rosi Radant (CDU) bleibt dank 64,2 Prozent Ortsbürgermeisterin von Föhren. Herausforderer Ulrich Urbanek (SPD) kommt auf 35,8 Prozent. Auch Amtsinhaber Rainer Müller (CDU) bleibt im Amt in Kenn dank 68,4 Prozent Zustimmung.

Der Köwericher Elmar Schlöder (WG Basten) ist mit 83 Prozent im Amt bestätigt worden. 62,2 Prozent der Wähler sind dafür, dass Sascha Hermes (CDU) Leiwener Ortschef bleibt. Der neue Ortschef von Longuich heißt Manfred Wagner (CDU, 85,9 Prozent Zustimmung). Jürgen Kollmann (CDU) hat es wieder geschafft und bleibt mit 77,6 Prozent der Stimmen Ortschef in Mehring. Neuer Ortsbürgermeister von Naurath (Eifel) ist Stephan Denis (89,2 Prozent).

Knapp ist der Ausgang in Riol, wo Amtsinhaberin Christel Egner-Duppich (52,3 Prozent) vor Philipp Schmitt (CDU 47,7 Prozent) landet. In Thörnich liegt am Ende Amtsinhaber Hans-Peter Brixius (64,5 Prozent) vor seinem Herausforderer Erich Biehl (35,5 Prozent). Franz-Josef Bollig kann weiter Ortschef von Trittenheim sein dank 78,3 Prozent Zustimmung.

In der Verbandsgemeinde Trier-Land bleibt die Aacherin Claudia Thielen mit einer Zustimmung von 89,5 Prozen im Amt. Ebenfalls bestätigt ist auch der Franzenheimer Christian Minn (88,7 Prozent). Der neue Ortschef in Hockweiler heißt Uwe Seher; der auf 72,6 Prozent der Stimmen kommt. Mitbewerberin Elfriede Nilles erreicht 27,4 Prozent. Medard Roth (FWG Kordel) bleibt mit 78,4 Prozent Ortsbürgermeister von Kordel. In Langsur heißt der neue Ortsbürgermeister Reinhold Thiel (FW Langsur). 70,8 Prozent haben ihn gewählt. Christel Bauer (CDU) landet bei 29,2 Prozent.

Der neue Ortsbürgermeister von Trierweiler ist Dieter Müller (SPD). Er kommt auf 54,5 Prozent. Ursula Schilling (FBL Trierweiler) erreicht 45,5 Prozent. In Welschbillig macht Dieter Bretz (FW Welschbillig & Ortsteile, 75,3 Prozent) das Rennen. Heinz-Peter Hammes (SPD) kommt auf 24,7 Prozent.