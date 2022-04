Kolumne : Ich freue mich ...

Erhard Füssel. Foto: Roland Morgen

„.. auf den ,Untergang‘, weil dann wieder so richtig was los sein wird in Trier und seinen Museen.“

Erhard Füssel (81), Trier-Zewen, ist seit 2004 Gästeführer in Trier. Die Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ ist vom 25. Juni bis 27. November im Rheinischen Landesmuseum, im Stadtmuseum Simeonstift und im Museum am Dom zu sehen. Infos: