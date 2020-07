Kostenpflichtiger Inhalt: Entscheidung im Stadtrat : Erhebung soll klären – Brauchen die Jugendlichen in Trier mehr Raum?

Foto: dpa/Kay Nietfeld

Trier Gibt es in der Stadt genügend Orte, an denen sich junge Menschen treffen können? Oder reichen die vorhandenen Plätze aus? Auf Beschluss des Stadtrats soll das analysiert werden. In der Sitzung gab es auch eine Reaktion der Betroffenen.