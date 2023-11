Stadtgespräch Erhöhung der Parktarife: Wenn 60 Cent die Zukunft der Einkaufsstadt Trier bedrohen

Es ist Samstag und die Familie aus den Trierer Stadtteilen Mariahof oder Tarforst möchte zum Einkauf und Bummel in die Innenstadt. Zwei Möglichkeiten haben die Eltern und ihre beiden Kinder, schnell und trocken in die City zu kommen. Mit dem Bus oder dem Auto. Kosten mit dem Stadtbus: 20,40 Euro. So viel kosten zwei vier-Fahrten-Tickets der SWT. Natürlich kaufen nicht nur Trierer in Trier ein. Eine Schweicher Familie müsste beispielsweise 36,80 Euro für den ÖPNV-Trip nach Trier zahlen.