Runder Geburtstag Ein echtes Kürenzer Mädchen: Erika Lamberty feiert 102. Geburtstag

Trier-Kürenz · (red) Erika Lamberty, geborene Doll, hat am Dienstag, 22. Januar, in Trier ihren 102. Geburtstag gefeiert. Im Kreise der Familie gratulierten ihr in einer kleinen Runde zwei Kinder, drei Enkelkinder sowie Schwiegertochter und -sohn.

23.01.2024 , 16:36 Uhr

Erika Lamberty feiert ihren 102. Geburtstag im Kreis der Familie. Foto: tv/privat