„... auf meinen neuen Job in der neuen Kindertagesstätte Ruländer Hof.“

Erika Sauer (wird am 18. Februar 53), Trier-Kürenz, hat insgesamt 22 Jahre lang als Erzieherin im Kinderheim Ruländer Hof in Trier gearbeitet. Die neue Kita Ruländer Hof, ebenfalls in Trägerschaft der Vereinigten Hospitien, nimmt am Montag, 1. Februar, ihren Betrieb auf. (rm.)