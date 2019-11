Gedenken : Erinnern am Volkstrauertag

Volkstrauertag 2019 Gedenkveranstaltung der Stadt Trier, Mitte (Oberbürgermeister Wolfram Leibe). Foto: Hans Krämer

Trier (red) Der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft haben Trierer Bürger am Volkstrauertag am Ehrenmal auf dem Hauptfriedhof in Trier-Nord gedacht. Nach der Totenehrung durch Oberbürgermeister Wolfram Leibe (Bild Mitte) wurden an die Toten in einer Gedenkminute erinnert und es wurden Kränze niedergelegt.

Das Musikprogramm der Feierstunde gestaltete der Musikverein Ruwer-Eitelsbach unter der Leitung von Emil Sirakov.