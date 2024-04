Für freiwillige Helfer Was die Ehrenamtskarte der Verbandsgemeinde Ruwer bringt

Das Ehrenamt hält örtliche Vereine und Organisationen am Leben und stärkt das Gemeinwohl. Die Verbandsgemeinde (VG) Ruwer möchte den Menschen, die sich freiwillig engagieren, nun etwas zurückgeben. Daher haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, die Ehrenamtskarte einzuführen. „Das Ehrenamt ist eine wichtige Säule in unserer Gesellschaft, das vom Hauptamt nicht ersetzt werden kann. In der Karte sehe ich die Möglichkeit, sich bei den Ehrenamtlichen zu bedanken“, sagt Stephanie Nickels, Bürgermeisterin der VG Ruwer, zu den Hintergründen. Fabian Kirsch, Chef der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, spricht vom Ehrenamt als einem Kitt, der die Gesellschaft zusammenhalte.