Verkehr Straßenbau in Trier-Nord – Knotenpunkt Wasserweg / Avelsbacher Straße wird erneuert

Für die Bauarbeiten wird der Knotenpunkt voraussichtlich bis Mitte Mai halbseitig gesperrt. In der ersten Bauphase ist die Fahrspur in Richtung Avelsbacher Straße gesperrt, der Verkehr wird mit Hilfe einer Baustellenampel am Baufeld vorbeigeführt. In der zweiten Phase wird analog die Fahrspur in Richtung Wasserweg bearbeitet.