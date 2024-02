Nach Großbrand am Dienstagabend Warum brennt es so oft im Trierer Hafen?

14 Hafenbetriebe listet die Trierer Hafengesellschaft mbH in ihrem Firmenverzeichnis auf. Einer davon steht ganz oben auf der Liste der Einsätze der Trierer Feuerwehr: der Schrott- und Metallgroßhandel am Ostkai. Im dortigen Entsorgungsbetrieb brenne es „alle Jahre wieder“, so ein geflügeltes Wort unter Wehrleuten. Am Dienstagabend kam es zum ersten Ostkai-Großeinsatz 2024. Gegen 19 Uhr war eine größere Rauchsäule über dem Hafengelände aufgestiegen. Die Feuerwehr-Leitstelle setzte eine Warnmeldung für Bewohner der Umgebung ab, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Weil Messungen keine Belastung der Luft ergaben, erfolgte gegen 20.45 Uhr Entwarnung. Der Brand war da bereits unter Kontrolle, es liefen Nachlöscharbeiten.