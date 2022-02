Versammlungen : Erneut mehrere unangemeldete Corona-Kundgebungen in der Region

Region Erneut ist es am Montagabend zu mehreren unangemeldeten Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen in der Region gekommen. In einigen Fällen kam es zu Platzverweisen und Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Wie die Polizei mitteilte, gab es sieben so genannte „Montags-Spaziergänge“ in Bitburg, Wittlich, Daun, Gerolstein, Bernkastel-Kues, Zell und Traben-Trarbach. Bei den insgesamt 690 Teilnehmern habe es sich überwiegend um Menschen gehandelt, die auf die Straßen gehen, um gegen die Corona-Politik der Bundes- und Landesregierung zu protestieren. Die alle unangemeldeten Versammlungen verliefen nach Polizeiangaben insgesamt ohne besondere Vorkommnisse, vereinzelt gab es wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung, etwa weil keine Masken getragen wurden, Platzverweise oder Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

In Trier demonstrierten ab etwa 18.35 Uhr bis gegen 20.30 Uhr 14 Personen gegen die Corona-Bekämpfungsmaßnahmen, ohne sich zu einer Versammlung zusammenzuschließen. Aus den Reihen der Teilnehmer wurde ein Polizeibeamter beleidigt, gegen den Mann wurde eine Strafanzeige erstattet. Ansonsten verlief der Abend in Trier ohne besondere Vorkommnisse.

In Saarburg stellte die Polizei um kurz nach 18 Uhr etwa 40 bis 50 Menschen „Am City-Parkplatz“ fest. Einige trugen keine Mund-Nasen-Maske. Ihr Zusammentreffen wurde zu einer Versammlung erklärt. Die Maskenverweigerer wurden überprüft und aus der Versammlung ausgeschlossen, gegen sie wurde Anzeige erstattet. Die übrigen Demonstranten trugen daraufhin konsequent die Maske und hielten den erforderlichen Abstand ein. Etwas später hielten sich rund 80 Corona-Maßnahmen-Kritiker im gesamten Stadtgebiet auf. Gegen Maskenverweigerer ging die Polizei am Wasserfall vor, dort hatten sich etwa 60 Menschen versammelt. Insgesamt gab es sechs Anzeigen und Platzverweise. In Konz blieb eine Versammlung von 13 Personen ohne Beanstandungen.